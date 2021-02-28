Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise okul sınavları yapılacak mı?

Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Bu sebeple eğitimden, sokak kısıtlamalarına kader pek çok alanda kararlar illerdeki vaka sayısına göre verilecek. 1 Mart’ta kabine toplantısı yapılacak ve alınan kararlar vatandaşlara duyurulacak. Bu sebeple yüz yüze eğitim 1 Mart’tan 2 Mart’a ertelendi. Milyonlarca lise öğrencisi ise okul sınavlarının durumunu merak ediyor. Liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Lise okul sınavları ne zaman?