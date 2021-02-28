Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise okul sınavları yapılacak mı?
Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Bu sebeple eğitimden, sokak kısıtlamalarına kader pek çok alanda kararlar illerdeki vaka sayısına göre verilecek. 1 Mart’ta kabine toplantısı yapılacak ve alınan kararlar vatandaşlara duyurulacak. Bu sebeple yüz yüze eğitim 1 Mart’tan 2 Mart’a ertelendi. Milyonlarca lise öğrencisi ise okul sınavlarının durumunu merak ediyor. Liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak mı? Lise okul sınavları ne zaman?
Liselerde yazılılar ne zaman nasıl yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca liseli ilk dönemde sınavlara giremedi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimle birlikte liselerde sınavlarında yapılacağını daha önceden açıkladı. Peki, lise okul sınavları ne zaman?
Liselerde yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise okul sınavları yapılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise okul sınavlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, “(Liselerde yüz yüze sınavlar) 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek” dedi.