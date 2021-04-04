Koronavirüs salgınında artan vakalar illerin risk durumunu değiştirdi. Ankara, sarı yani orta riskli durumdan çok yüksek riskli iller arasına yerleşti. Peki, Ankara’da okullar kapanacak mı?

Liselerde yüz yüze eğitim sürecek mi? Ankara'da 9,10,11.sınıflar okula gidecek mu?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi. 5 Nisan’dan itibaren geçerli olacak kararlardan bazıları şöyle:

- Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.

- Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.