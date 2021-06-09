Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle geçtiğimiz aylarda liselerdeki yüz yüze sınavlara ilişkin revize kararları alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirmişti. Haziran ayıyla birlikte telafi sınavlarının ne zaman yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Liselerde telafi sınavları ne zaman yapılacak?

Liselerde telafi sınavları ne zaman? Kimler telafi sınavlarına girebilir?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

Öğrenciler kendi okulların web sitelerini sık sık kontrol ederek sınav takviminin detaylarına ulaşabilir.