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Eğitim Liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak?
Eğitim

Liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

Liselerde 1. dönem sınavlarının ardından liselerde 2. sınavlar olacak mı, ne zaman yapılacak? Türkiye'nin koronavirüs risk haritasının belli olmasının ardından binlerce öğrenci "Liselerde ikinci sınav olacak mı? Liselerde kalma var mı? Liselerde sınavlar iptal mi?" sorularını araştırıyor. Peki, Liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:40:00 -
Liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

Liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. İlk döneme ait sınavlar devam ederken, bazı okullarda ise süreç erken tamamlandı. Peki, lise 2. sınavları ne zaman yapılacak ve tarih belli mi?

Liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

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