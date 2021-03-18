Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım 2020’de ara verildi. Bu dönemde lise öğrencilerine e karne verilmedi. 15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı eğitime başladı. 2 Mart’ta yurt genelinde ilkokul, 8. Ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Düşük ve orta riskli illerde lise öğrencileri de yüz yüze eğitime geçti. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise lise öğrencileri yalnızca yüz yüze sınavlara katıldı. Pek çok okulda yüz yüze sınavlar tamamlandı. Şimdi gözler ikinci dönem sınavlarına çevrildi. Peki, liselerde ikinci dönem sınavları ayın kaçında başlayacak?

Liselerde 2. dönem sınavları ne zaman?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.