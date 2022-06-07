  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Lisede skandal görüntü! Öğrenci Kur'an-ı Kerim'e tekme attı
Gündem

Lisede skandal görüntü! Öğrenci Kur'an-ı Kerim'e tekme attı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede skandal görüntüler kaydedildi. Bir öğrenci, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim'e tekme atarak video çekti. Skandal görüntü paylaşılmasının ardından büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:07:00 -

Antalya Serik’teki bir lisede öğrencilerin Kur'an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlık olay yarattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kuran-ı Kerim’i havaya atarken diğer öğrenci Kuran-ı Kerim’i kullanarak röveşata atıyor. Başka bir öğrenci ise o anları cep telefonuyla kaydediyor.

Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık

Kuran-ı Kerim’in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrencilerin gülüştüğü duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla öğrencilerin yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kültiğin

Öğretmen ler yeni nesil sizlerin eseri Gururlanın hepinizi mahşer gününün sahibi YÜCE ALLAH A havale ediyorum

Sassas

İnşallah o ayaklar enkısa sürede kurur vuranlarda belasını bulur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay