Lisede şaşırtıcı olay! Şifreler kırıldı notlar değiştirildi Ordu'nun en köklü eğitim kurumlarından Ordu Lisesi karnelerdeki not değişikliğiyle çalkalanıyor.

Ordu Lisesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sona ermesinden önce okul müdür yardımcılarından birinin şahsi şifresini kırarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nden birçok öğrencinin karne notlarını değiştirdiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede ders notunun 31 Mayıs tarihinde sisteme dışarıdan müdahale yoluyla usulsüz girilerek, değiştirildiği tespit edildi. Araştırma sürüyor Olay geçen hafta bir öğretmenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Okul yönetimi, notların değiştiğini fark etmesiyle bilgisayar IP adresleri dahil çeşitli bilgi ve belgelerle birlikte adli makamlara resmi suç duyurusunda bulundu. Söz konusu öğrencilerin karneleri savcılık soruşturmasının tamamlanmasından ve ilgili öğretmenlerin 'gerçek notları' tescil edilmesinden sonra dağıtılacağı bildirildi. Sisteme nasıl girildiği konusunda henüz fazla bir bilgi yok. Haberin duyulmasının ardından bazı veliler şaşkınlıklarını gizlemedi. Siber suça bulaşan failin bulunması için çok yönlü araştırma sürüyor.

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