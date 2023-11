Lisede öğrencisiydi... Öğretmeni, Başkan Erdoğan'ı anlattı!

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih Draman İmam Hatip Lisesi'ndeki Sanat Tarihi Öğretmeni Semra Acar'ı ziyaret ettik. Bugün 81 yaşına gelen Semra öğretmen Türkiye siyasetini, dünya sorunlarını, eğitim ve öğretimdeki gelişmeleri çok yakından takip eden, öğrencileriyle de hala sık sık bir araya gelen bir eğitimci.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok mütevazı bir lider olduğunu ve sık sık kendisini arayıp hal hatır sorduğunu söyleyen Acar ''Çok ahde vefalı bir insandır. Kendisine çok duacıyım. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıdı. Sadece Türkiye değil, İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya barışına büyük katkıları olan bir dünya lideridir'' dedi.

Cumhurbaşkanı'nın öğrenci hayatını Sabah gazetesine anlatan Acar ''Doğuştan liderdi. Zaten sınıf başkanıydı. Benim dersimin de mümessiliydi. Sanat Tarihi tanımlanması biraz zor bir derstir. Sanatın birçok dalını içerir. Mimari var, tarih var, resim var. Ben derse girmeden kendisine o gün anlatacaklarımın planlarını verirdim. O da tahtaya yazardı. Dersi o hazırlardı. Okulun da münazara kolu başkanıydı. Zaten o yıl İstanbul'da tüm okulların katıldığı münazara yarışmasında bizim okul birinci olmuştu. Son derece entelektüel bir öğrenciydi. Sanatla, edebiyatla çok ilgiliydi. Aynı zamanda sporcuydu. Dersi çok dikkatli dinlerdi. Arkadaşlarıyla da çok iyi geçinirdi. Özverisi çok güçlüydü. Büyüklerine ve öğretmenlerine çok saygılı bir öğrenciydi. Bir liderde olması gereken tüm özelliklere haizdi'' dedi.

Dünya sorunlarına karşı da oldukça duyarlı bir vatandaş olan Acar İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma karşı dünya liderleri arasında en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruş sergileyebildiğini söyledi. Acar ''Kendisinin mutlaka kafasında bir çözüm planı vardır. O mağduru ve mazlumu asla yalnız bırakmaz. Lise yıllarında bile öyleydi. Bu zulmün sona ermesinde en etkili lider olacağına eminin'' dedi.

1970'li yıllarda sınıflarda 90 öğrenciyle ders işlediklerini anlatan Acar Türkiye'nin eğitimde de adeta bir çağ atladığını anlattı. Artık sınıf mevcutlarının en fazla 30-35 kişi olduğunu söyleyen Acar ''Bir tebeşir alabilmek için aramızda para topladığımız zamanlar olurdu. Şimdi tüm sınıflar teknolojik, akıllı tahtalar, ücretsiz ders kitapları var. Milli Eğitimde de reform yapıldı. Sağlık sistemi de öyle. Bir kimlikle en donanımlı hastanelerde tedavi alıyorsunuz. Türkiye, dünya sağlık merkezi oldu'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Başkomutan olarak da Türkiye'ye çağ atlattığını ve dokunduğu her şeyi ihya edebildiğini söyleyen Acar ''Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamalarında bir öğretmen olarak göğsüm kabardı. O gösterileri ağlayarak izledim. Deniz, Hava, Kara kuvvetlerimiz her zamankinden daha güçlü. Öte yandan Türkiye'nin her yerinden petrol fışkırıyor. Teknolojide geldiğimiz nokta belli. TEKNOFEST'leri çok beğeniyorum. Bunlar çocuklarımızı çok motive ediyor. Üretmeye teşvik ediyor'' dedi.

29 Ekim Öğretmenler Günü nedeniyle meslektaşlarına da mesaj veren Acar ''81 ildeki tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü en içtel dileklerimle kutluyorum. Türkiye'de adeta bir eğitim reformu oldu. Artık çalışma koşulları çok daha iyi şartlara geldi. Daha da iyi olacak. Bu nedenle öncelikle meslektaşlarımdan hamd ve şükür etmelerini tavsiye derim. Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Öğrencilerinize gönül gözünüzle dokunun. Onları gerçekten sevin. O zaman mutlaka karşılığını görürsünüz'' diye konuştu.