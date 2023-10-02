Lisede korkunç olay! Pencereden düşen kız öğrenci...
Çorum'daki Ömer Derindere Fen Lisesi'nde korkunç olay. Üçüncü kattaki sınıfının penceresinden düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki Elif Şahin ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'daki Ömer Derindere Fen Lisesi'nde korkunç olay. Üçüncü kattaki sınıfının penceresinden düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki Elif Şahin ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki Ömer Derindere Fen Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci pansiyonunda kalan 9'uncu sınıf öğrencisi Elif Şahin, okulun 3'üncü katında bulunan sınıfının penceresinden düştüğü iddia edildi. Ağır yaralanan Şahin sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahin, buradan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İl Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de hastaneye gelip, doktorlardan bilgi aldı.
Polis okulda inceleme yaparken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA