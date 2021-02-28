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Eğitim Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?

Lise sınavlarının yapılacağı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Tüm liselerde yüz yüze eğitim başlamasa da salgın nedeniyle birinci dönemde yapılamayan yüz yüze lise sınavları için öğrenciler belirlenen tarihlerde okullara gidip lise sınavlarını yapacak. 2 Mart’tan itibaren ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri için belirlenen illerde yüz yüze eğitim başlayacak. Peki lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 08:08:00 - 2021-02-28 08:13:18
Lise yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Lise yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek. 

2 Mart’ta hangi ilde yüz yüze eğitim başlayacak?

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi.

yüz yüze eğitim hangi illerde yapılacak

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