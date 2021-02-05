Lise sınavlarında ne sorulacak? Okul sınavları nasıl yapılacak?
Lise sınavında hangi konularda sorular çıkacak? Lise birinci dönem sınav konuları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan yarıyıl tatilinde olan öğrencilerin beklediği yüz yüze eğitimi konusunda müjdeyi verdi. 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart’ta 8. ve 12. sınıflar ile ilkokullarda yüz yüze eğtim başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da lise ve okul sınavlarının ne zaman yapılacağını duyurdu. Peki lise okul sınavları ne zaman? Yüz yüze lise sınavları nasıl yapılacak? Okul lise sınav konuları neler?
Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart'ta ise yurt genelindeki ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda başlayacağını bildirdi. Bakan Ziya Selçuk ayırca, lise ve okul sınavları hakkında da bilgi verdi. Bakan Ziya Selçuk açıklamasında “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.
Lise birinci dönem sınav konular
9. sınıf 1. dönem sınav konuları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
Edebiyatın Bilimle İlişkisi
Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri
Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri
Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri
Cumhuriyet Döneminde Hikâye, Metin İnceleme
Dünya Edebiyatında Olay Hikâyesi
Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Hikâyesi
İsimler
Dünya Edebiyatında Durum Hikâyesi
Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi
Dünya Edebiyatında Durum Hikâyesi
MATEMATİK-9
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
Kümelerde İşlemler
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde Temel Kavramlar
Sayı Kümeleri
Sayı Kümeleri
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi
1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:
1. İslam’da Bilgi Kaynakları
1. İslam’da Bilgi Kaynakları
2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti a) İman Tasdik ve İman İkrar İlişkisi b) İman Bilgi İlişkisi
2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması
TARİH-9
Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih
Tarih ve Zaman /Tarih öğrenmenin amacını ve yararları
Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi
İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri
İnsanlığın İlk Dönemleri/ Yazının Gelişimi
İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları
FİZİK-9
“Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları”
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması Bilim Araştırma Merkezleri
Kütle – Hacim
Özkütle
Dayanıklılık, Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi, Kılcallık
Madde ve Özellikleri – Ünite Değerlendirme
COĞRAFYA-9
Doğa ve İnsan Etkileşimi
Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi
Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi
Dünya’nın Şekli
Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi
KİMYA-9
Kimyanın Bilim Olma Süreci – Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
Kimyanın Sembolik Dili
Kimya Laboratuvarında İş Sağlığı Ve Güvenliği – Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler
Atom Modelleri I (Atom Modellerinin Gelişim Süreci, Dalton, Thomson, Rutherford Atom Modelleri)
Atom Modelleri II (Bohr Atom Modeli)
BİYOLOJİ-9
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri-1
Hayvanlar Alemi
Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri-2
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler
Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-Karbonhidratlar
Lipitler
Proteinler
İNGİLİZCE-9
Studying Abroad
Studying Abroad -Part B
Studying Abroad- Workbook
My Environment-Part A
My Environment – Part B
My Environment-Workbook
10. sınıf 1. dönem sınav konuları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
Edebiyatın Tarih ile İlişkisi
Edebiyatın Din ile İlişkisi
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 2
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
Türkçenin Tarihî Gelişimi
Dede Korkut Hikâyeleri
Kelimede Anlam
Halk Hikâyesi
Halk Hikâyesi- Cenknameler
Dünya Edebiyatından Bir Hikâye
Bir Mesnevi Örneği
MATEMATİK-10
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Sıralama ve Seçme
Basit Olayların Olasılıkları
Basit Olayların Olasılıkları
Basit Olayların Olasılıkları
Basit Olayların Olasılıkları
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10
Allah İnancı ve İnsan
2. Allah’ın Varlığı ve Birliği
Allah’ın İsim ve Sıfatları
3. Allah’ın İsim ve Sıfatları
4. Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
5. İnsanın Allah ile İrtibatı
TARİH-10
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu /Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’nun İlk Fatihleri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/ Haçlılar Karşısıda Türkler
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Haçlılar Karşısında Türkler
FİZİK-10
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç
Elektrik Devreleri
Akım, Kirchoff, Ohm Kanunu
Ampermetre ,voltmetre
Üreteçler
Enerji, Güç, Tehlikelere Karşı Alınan Önlemler
COĞRAFYA-10
Dünya’nın Tektonik Oluşumu
Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi
İç Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Epirojenez –Orojenez)
İç Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Volkanizma – Deprem )
Kayaçların Özellikleri ve Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Süreciyle İlişkisi
KİMYA-10
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyanın Temel Kanunları II
Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplamalar – Mol Hesaplamaları
Mol Kavramı II
Mol Kavramı III
BİYOLOJİ-10
Hücre Bölünmesinin Gerekliliği
Mitoz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
Eşeysiz Üreme-1
Eşeysiz Üreme-2
FELSEFE-10
Felsefenin Anlamı
Felsefe Tanımları-Filozof Kimdir?
Felsefi Düşüncenin Özellikleri
Bir Felsefe Sorusu Nedir?
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları
İNGİLİZCE-10
School Life
School Life – Part B
School Life -Workbook
Plans-Part A
Plan – Part B
Plans-Workbook
ARAPÇA-10
Ülkeler ve Kıtalar 1
Ülkeler ve Kıtalar 2
İslam Dünyası 1
İslam Dünyası 2
İklim ve Çevre 1
İklim ve Çevre 2
SİYER-10
1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları
3.İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış
4. İslamiyet Öncesi Hicaz – 4.1. Mekke – 4.2. Taif – 4.2. Yesrib
1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümü
1. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi
FIKIH-10
1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi
2. Fıkhın Konusu ve Kapsamı 3. Fıkıh İle Fıkıh Usulü İlişkisi
Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi
5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri
1. Fıkhın Başlangıç Dönemi ve İctihad 1.1. Hz. Peygamber Dönemi 1.2. Sahabe Dönemi 1.3. Tâbiîn Dönemİ
1.4. İctihad 1.4.1. İctihad ve İctihadın Konusu 1.4.2. İctihadın Şartları 1.4.3. İctihadın Gerekliliği
HADİS-10
Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi
3. Hadis İlminin Temel Kavramları
3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin
4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri
1. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Olan İhtiyaç
2. Sünnetin Dindeki Yeri 3. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı
SAĞLIK HİZMETLERİ 10
Vücudun Temel Yapısı 1
Hasta Odası Hazırlama 1
Vücudun Temel Yapısı-2
Vücudun Temel Yapısı-3
Vücudun Temel Yapısı-4
Kemik Tiplerinin Yapısı ve Özellikleri
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği
İç Donanım Birimleri
Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-2
Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-3
Kodlamaya Hazırlık-1
Yazılım
11. sınıf 1. dönem 1. yazılı konuları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi
Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2
Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 3
Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1
Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 2
1923-1940 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
1923-1940 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
1940-1960 Yılları Arası Türk Hikâyesi
1940-1960 Yılları Arası Türk Hikâyesi
1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
MATEMATİK-11
Yönlü Açılar
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik Fonksiyonlar
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
Varoluşun ve Hayatın Anlamı
2. Ahiret Âlemi
Ahiret Alemi
3. Ahirete Uğurlama
3. Ahirete Uğurlama
4. Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
TARİH-11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı’ndan Modern Devletler Hukukuna
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı’ndan Modern Devletler Hukukuna
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Açık Sularda Güç Mücadelesi
FİZİK-11
Vektörler
Bağıl Hareket
Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri
Newton’un Hareket Yasaları-I
Newton’un Hareket Yasaları-II
Newtonun Hareket Yasaları SORU ÇÖZÜMÜ
COĞRAFYA-11
Biyoçeşitlilik
Biyomlar
Ekosistem, Besin Zinciri, Enerji Akışı
Su Ekosistemleri
Nüfus Politikaları
KİMYA-11
Atomun Kuantum Modeli
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I
Modern Atom Teorisi – Periyodik Sistem Ve Elektron Dizilimleri
Periyodik Özellikler I
Periyodik Özellikler II
BİYOLOJİ-11
Sinir Sistemi-1
Sinir Sistemi-2
Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1
Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-2
Sinir Sistemi Hastalıkları
Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
FELSEFE-11
Felsefenin Ortaya Çıkışı
Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar-Filozoflarda İlk Neden ve Değişim Düşünceleri
Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Konfüçyus-Sokrates)
MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Platon, Aristoteles)
MÖ 6.Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme (Protagoras)
İNGİLİZCE-11
Future Jobs
Future Jobs – Part B
Future Jobs-Workbook
Hobbies and Skills-Part A
Hobbies and Skills- Part B
Hobbies and Skills – Workbook