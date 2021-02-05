Lise sınavlarında ne sorulacak? Okul sınavları nasıl yapılacak?

Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta köy okullarında, 1 Mart'ta ise yurt genelindeki ilkokullar ve 8. ile 12. sınıflarda başlayacağını bildirdi. Bakan Ziya Selçuk ayırca, lise ve okul sınavları hakkında da bilgi verdi. Bakan Ziya Selçuk açıklamasında “Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Lise birinci dönem sınav konular

9. sınıf 1. dönem sınav konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9

Edebiyatın Bilimle İlişkisi

Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri

Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri

Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri

Cumhuriyet Döneminde Hikâye, Metin İnceleme

Dünya Edebiyatında Olay Hikâyesi

Cumhuriyet Dönemi’nde Olay Hikâyesi

İsimler

Dünya Edebiyatında Durum Hikâyesi

Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi

Dünya Edebiyatında Durum Hikâyesi

MATEMATİK-9

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Önermeler ve Bileşik Önermeler

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümelerde İşlemler

Kümelerde İşlemler

Kümelerde Temel Kavramlar

Kümelerde Temel Kavramlar

Sayı Kümeleri

Sayı Kümeleri

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9

İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi

1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:

1. İslam’da Bilgi Kaynakları

1. İslam’da Bilgi Kaynakları

2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti a) İman Tasdik ve İman İkrar İlişkisi b) İman Bilgi İlişkisi

2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması

TARİH-9

Tarih ve Zaman/ İnsanın Hafızası Tarih

Tarih ve Zaman /Tarih öğrenmenin amacını ve yararları

Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi

İnsanlığın İlk Dönemleri/İnsanlığın İlk İzleri

İnsanlığın İlk Dönemleri/ Yazının Gelişimi

İnsanlığın İlk Dönemleri/ İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

FİZİK-9

“Fizik Biliminin Önemi Fiziğin Uygulama alanları”

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması Bilim Araştırma Merkezleri

Kütle – Hacim

Özkütle

Dayanıklılık, Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi, Kılcallık

Madde ve Özellikleri – Ünite Değerlendirme

COĞRAFYA-9

Doğa ve İnsan Etkileşimi

Coğrafyanın Konuları ve Bölümlenmesi

Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi

Dünya’nın Şekli

Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi

KİMYA-9

Kimyanın Bilim Olma Süreci – Kimya ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları

Kimyanın Sembolik Dili

Kimya Laboratuvarında İş Sağlığı Ve Güvenliği – Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler

Atom Modelleri I (Atom Modellerinin Gelişim Süreci, Dalton, Thomson, Rutherford Atom Modelleri)

Atom Modelleri II (Bohr Atom Modeli)

BİYOLOJİ-9

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri-1

Hayvanlar Alemi

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri-2

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler-İnorganik Bileşikler

Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-Karbonhidratlar

Lipitler

Proteinler

İNGİLİZCE-9

Studying Abroad

Studying Abroad -Part B

Studying Abroad- Workbook

My Environment-Part A

My Environment – Part B

My Environment-Workbook

10. sınıf 1. dönem sınav konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10

Edebiyatın Tarih ile İlişkisi

Edebiyatın Din ile İlişkisi

Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1

Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 2

Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri

Türkçenin Tarihî Gelişimi

Dede Korkut Hikâyeleri

Kelimede Anlam

Halk Hikâyesi

Halk Hikâyesi- Cenknameler

Dünya Edebiyatından Bir Hikâye

Bir Mesnevi Örneği

MATEMATİK-10

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Sıralama ve Seçme

Basit Olayların Olasılıkları

Basit Olayların Olasılıkları

Basit Olayların Olasılıkları

Basit Olayların Olasılıkları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10

Allah İnancı ve İnsan

2. Allah’ın Varlığı ve Birliği

Allah’ın İsim ve Sıfatları

3. Allah’ın İsim ve Sıfatları

4. Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri

5. İnsanın Allah ile İrtibatı

TARİH-10

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu /Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’nun İlk Fatihleri

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/ Haçlılar Karşısıda Türkler

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Haçlılar Karşısında Türkler

FİZİK-10

Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç

Elektrik Devreleri

Akım, Kirchoff, Ohm Kanunu

Ampermetre ,voltmetre

Üreteçler

Enerji, Güç, Tehlikelere Karşı Alınan Önlemler

COĞRAFYA-10

Dünya’nın Tektonik Oluşumu

Jeolojik Zamanların Tektonik Olaylarla İlişkisi

İç Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Epirojenez –Orojenez)

İç Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri (Volkanizma – Deprem )

Kayaçların Özellikleri ve Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Süreciyle İlişkisi

KİMYA-10

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları II

Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplamalar – Mol Hesaplamaları

Mol Kavramı II

Mol Kavramı III

BİYOLOJİ-10

Hücre Bölünmesinin Gerekliliği

Mitoz

Mitotik Evre

Hücre Döngüsünün Kontrolü

Eşeysiz Üreme-1

Eşeysiz Üreme-2

FELSEFE-10

Felsefenin Anlamı

Felsefe Tanımları-Filozof Kimdir?

Felsefi Düşüncenin Özellikleri

Bir Felsefe Sorusu Nedir?

Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları

İNGİLİZCE-10

School Life

School Life – Part B

School Life -Workbook

Plans-Part A

Plan – Part B

Plans-Workbook

ARAPÇA-10

Ülkeler ve Kıtalar 1

Ülkeler ve Kıtalar 2

İslam Dünyası 1

İslam Dünyası 2

İklim ve Çevre 1

İklim ve Çevre 2

SİYER-10

1. Peygamberimizin Hayatını Öğrenmenin Önemi 2. Siyer İlminin Temel Kavramları ve Kaynakları

3.İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış

3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış

4. İslamiyet Öncesi Hicaz – 4.1. Mekke – 4.2. Taif – 4.2. Yesrib

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Çözümü

1. Peygamberimizin Soyu ve Ailesi

FIKIH-10

1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi

2. Fıkhın Konusu ve Kapsamı 3. Fıkıh İle Fıkıh Usulü İlişkisi

Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi

5. Fıkıh İlminin Temel İlkeleri

1. Fıkhın Başlangıç Dönemi ve İctihad 1.1. Hz. Peygamber Dönemi 1.2. Sahabe Dönemi 1.3. Tâbiîn Dönemİ

1.4. İctihad 1.4.1. İctihad ve İctihadın Konusu 1.4.2. İctihadın Şartları 1.4.3. İctihadın Gerekliliği

HADİS-10

Hadis İlminin Konusu ve Önemi Hadis İlminin Diğer İslami İlimler ile İlişkisi

3. Hadis İlminin Temel Kavramları

3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin

4. İman ve Salih Amellerle İlgili Hadis Metinleri

1. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Olan İhtiyaç

2. Sünnetin Dindeki Yeri 3. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı

SAĞLIK HİZMETLERİ 10

Vücudun Temel Yapısı 1

Hasta Odası Hazırlama 1

Vücudun Temel Yapısı-2

Vücudun Temel Yapısı-3

Vücudun Temel Yapısı-4

Kemik Tiplerinin Yapısı ve Özellikleri

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği

İç Donanım Birimleri

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-2

Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-3

Kodlamaya Hazırlık-1

Yazılım

11. sınıf 1. dönem 1. yazılı konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2

Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 3

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 2

1923-1940 Yılları Arasında Türk Hikâyesi

1923-1940 Yılları Arasında Türk Hikâyesi

1940-1960 Yılları Arası Türk Hikâyesi

1940-1960 Yılları Arası Türk Hikâyesi

1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi

1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi

MATEMATİK-11

Yönlü Açılar

Yönlü Açılar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11

Varoluşun ve Hayatın Anlamı

2. Ahiret Âlemi

Ahiret Alemi

3. Ahirete Uğurlama

3. Ahirete Uğurlama

4. Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler

TARİH-11

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı’ndan Modern Devletler Hukukuna

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/ Westphalia Barışı’ndan Modern Devletler Hukukuna

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Açık Sularda Güç Mücadelesi

FİZİK-11

Vektörler

Bağıl Hareket

Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri

Newton’un Hareket Yasaları-I

Newton’un Hareket Yasaları-II

Newtonun Hareket Yasaları SORU ÇÖZÜMÜ

COĞRAFYA-11

Biyoçeşitlilik

Biyomlar

Ekosistem, Besin Zinciri, Enerji Akışı

Su Ekosistemleri

Nüfus Politikaları

KİMYA-11

Atomun Kuantum Modeli

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri I

Modern Atom Teorisi – Periyodik Sistem Ve Elektron Dizilimleri

Periyodik Özellikler I

Periyodik Özellikler II

BİYOLOJİ-11

Sinir Sistemi-1

Sinir Sistemi-2

Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-1

Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar-2

Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

FELSEFE-11

Felsefenin Ortaya Çıkışı

Anadolu’da Yaşamış Antik Filozoflar-Filozoflarda İlk Neden ve Değişim Düşünceleri

Sokrates ve Sofistlerin Bilgi ve Ahlak Anlayışları Platon ve Aristoteles’in Varlık, Bilgi ve Değer Anlayışları

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Konfüçyus-Sokrates)

MÖ 6. Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Platon, Aristoteles)

MÖ 6.Yüzyıl-MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme (Protagoras)

İNGİLİZCE-11

Future Jobs

Future Jobs – Part B

Future Jobs-Workbook

Hobbies and Skills-Part A

Hobbies and Skills- Part B

Hobbies and Skills – Workbook