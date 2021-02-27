Lise öğrencileri ilk dönem sınavlarının yüzde 40’nı tamamlamıştı. Sağlık Bakanlığı illerin haftalık vaka sayılarına göre illeri 4 grupta sınıflandıracak. Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada düşük iller için sorun olmadığını ama riskli iller ile ilgili soru işareti olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

Lise sınavları vaka sayılarının fazla olduğu illerde ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınavlarda yapılacak bir ertelemenin öğrencilerin çalışma yükünü artıracağını ifade etmiş ve sınavların yapılacağı vurgusu üzerinde durmuştu. Dün katıldığı canlı yayında yüz yüze sınavlar hakkında açıklama yapan Bakan “ Karne

verebilmemiz için bizim bir sınav da yapabilmemiz gerekiyor. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var.” ifadelerini kullandı.

Selçuk katıldığı canlı yayında lise sınavlarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk lise sınavlarının illerdeki vaka sayılarına göre yapılacağını ifade etti. İşte Selçuk'un açıklamalarından satır başları...

"Sınav sadece liselerle ilgili söz konusu. Yeniden düşünür müsünüz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz biz bu tartışmaları. Ama bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Sonuçta bir karara varıyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor? Çünkü ilkokulun daha farklıdır, ilkokullarda karne notu vermiyoruz. Ama lisenin akademik hedefleri daha yüksek. Bizim destekleme yetiştirme kurslarımız ağustostan beri açık. Çocuklarımızın geleceğe dönük yapmaları gereken ödevler var. Eylülden 1 Kasım'a kadar olan döneme kadar bir karne notu vermek istiyoruz. Okullar kapanmadan önce %40'ı da sınava girdi. Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak. Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor.

Okulların açılması, sınavların nasıl yapılacağı gibi merak edilen soruları yanıt veren Bakan Selçuk, "İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor? Çünkü ilkokulun daha farklıdır, ilkokullarda karne notu vermiyoruz. Ama lisenin akademik hedefleri daha yüksek." dedi.

Yüksek riskli iller hangileri

Sağlık Bakanlığı 15-21 Şubat tarihleri arasında haftalık yaşanan vaka sayılarını açıkladı. Aşağıda bulunan illerde vaka sayıları 81 ilde en düşük konumda bulunuyor. Bu illerde sınavların yapılması muhtemel gözüküyor.