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Yerel Lise öğrencisinden acı haber! Kalp krizleri neden bu kadar arttı diye araştıran yok
Yerel

Lise öğrencisinden acı haber! Kalp krizleri neden bu kadar arttı diye araştıran yok

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin'in ve Dr. Öğretim Görevlisi Gonca Sakin’in 15 yaşındaki oğulları Efe Berk Sakin geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 21:26:00 -
Lise öğrencisinden acı haber! Kalp krizleri neden bu kadar arttı diye araştıran yok

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Edremit’teki evlerinde rahatsızlanan ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine hızlı bir şekilde sevk edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe Berk Sakin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Efe Berk’in bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin ve Dr. Öğr. Gör. Gonca Sakin’in oğulları cumartesi günü Huzurevi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığında defnedilecek.

Lise öğrenci Berk Efe’nin ölümü ilçede üzüntüyle karşılandı. Bir çok kişi ilçede sevilen Sakin ailesine başsağlığı mesajları yayınlayarak bu acı günlerinde yanlarında olmaya çalıştı.

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