Lise öğrencisi tatilini develere ayırdı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Selim Akçay’ın deve sevgisi görenleri şaşırtıyor. Birçok öğrenci tatilini deniz kenarında ya da yazlıklarda geçirirken, 10. Sınıf öğrencisi Selim Akçay yaz tatilini çok sevdiği pehlivan develeri ile geçiriyor. Develeri güreş sezonuna hazırlayan Selim Akçay, “Bu işten keyif alıyorum. Pehlivan develerin kışın iyi güreşmesi için yazın iyi bakılması gerekiyor” dedi.

Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi 10 sınıf öğrencisi Selim Akçay, tatil anlayışının kişiden kişiye değiştiğini belirterek, tatilini deve besleyerek değerlendirdiğini söyledi. Baba mesleği deveciliği çocukluğundan bu yana çok sevdiğini belirten Selim Akçay, “Babam Erdinç Aksoy develeri çok sevdiği için deve besleyip deve güreştirir. Çocukluğumda develer arenada benim adıma güreşince çok keyif aldım. İlkokuldan beri develerle ilgilenirim. Devecilik kültürünü devam ettirmek için 5 tane deve besliyorum. Birçok arkadaşım tatile deniz kenarında yazlıklara gitti. Ben develerimle ilgileniyorum. Oldukça güzel bir tatil geçirdim” dedi.

“Develerle motive oluyorum”

Herkesin yorgunluk atma ve tatil anlayışının farklı olduğunu belirten Selim Akçay, “İnsan sevdiği şeyi yapınca stres atıyor, dinleniyor. Ben okul döneminde de boş vakitlerimi develerle değerlendiriyorum. Derslerim de iyi. Aynı zamanda Yörük kültürü olan deveciliği sağlığım elverdiği sürece yaparım” diyerek önümüzdeki dönem 5 devesi ile arenalarda yer almak istediğini söyledi.