Lise öğrencisi tarih bilgisi ile Putin’i rezil etti!

Rusya'da olimpiyat diye tabir edilen, okul yarışmalarında ödül kazanan en parlak öğrencilerin katıldığı buluşmada Nikanor Tolstıh adlı öğrencinin sorusunu cevaplayan Putin, I. Petro'nun İsveç'le Yedi Yıl Savaşları sırasında savaştığını söyledi.

Ancak Putin konuşmasını bitirince öğrenci, "I. Petro'nun İsveç'le yaptığı savaşın Kuzey Savaşı olduğunu ve 7 değil 21 yıl sürdüğünü" söyledi.

Hatasını fark eden Putin, hiç tereddüt etmeden öğrenciye düzeltme için teşekkür etti.

Yaşanan olay medyada ve sosyal ağlarda geniş yankı yarattı.

TürkRus’un aktardığı habere göre kimileri 17 yaşındaki öğrencinin tarih bilgisini övdü, kimisi Putin'i hatası için eleştirdi, kimisi Putin'in hiç gocunmadan hatasını kabul edip öğrenciyi takdir etmesinden memnun oldu, kimisi "Ne olursa olsun Başkan'ın hatası düzeltilmez" diye tepki verdi.

Medyada yankılar devam ederken, buluşmanın gerçekleştiği okulun müdiresi Yuliya Ryabtseva ise etkinlikten sonra öğrencinin davranışını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Nikanor'un öğretmeni Yelena Grosnıh ise çekingen davranmadığı ve bilgili olduğu için öğrencisini takdir ettiğini söyledi.

Putin'in sözücüsü Dmitri Peskov ise okul müdürünün öğrenciyi eleştiren yorumuna kesinlikle katılmadığını belirterek Nikanor Tolstıh'ın yeteneğini ve bilgisini övdü.

Böylece "devlet başkanını zor durumda düşüren" öğrenci, bilgisi, birikimi ve medeni cesareti ile takdir edilerek konu tatlıya bağlandı.