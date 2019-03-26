Lise öğrencileri "voleybol hakemlik sertifikası" alabilecek

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında, kentteki lise öğrencilerine "voleybol hakemlik sertifikası" kazandırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, spora sadece salonlarda sporcu yetiştirmek olarak bakmadıklarını söyledi.

Antrenör ve hakemlerin de yetiştirilmesi gerektiğini, o nedenle bugün Türk voleybolunda bir ilki gerçekleştireceklerini aktaran Üstündağ, "Bugün lise seviyesine kadar inilen hakem kursunun önünü açtık. Yani 19 yaş sınırı varken, bunu 17'lere, 16'lara indirdik. Neden? Artık liseden itibaren hakem arkadaşlarımız voleybol camiası içinde kendilerini temsil etsinler. Kendilerini birkaç yıl önceden yetiştirsinler. Sadece bu çocukları salonlarda voleybol oynatarak değil, voleybol hakemi olarak da görmek istiyoruz." diye konuştu.

Üstündağ, hakemliğin üniversitelerde ders olarak verildiğine de işaret ederek, "Sakarya buna öncülük yaptı. Burada lise seviyesine inen bir projenin altına imza attı. İl Milli Eğitim Müdürümüzü ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. İlk olması münasebetiyle inşallah Türk voleybolu adına hayırlı olur." ifadesini kullandı.





- Fazilet Durmuş: "Öğrencilerimiz voleybol hakemliği için kursa katılabilecek"





İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da bu fikrin asıl mimarının dairedeki bir memur olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mevzuatın bazı hükümlerinde takılıyoruz.' dediler. Biz de 'Kimlerle görüşmemiz lazım?' dedik. Sizi işaret ettiler. Voleybol sporunun gelişmesi adına, daha biz oradayken ekibinize çalışmaların başlaması noktasında talimat verdiniz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bu çalışmayla lisede öğrencilerimiz voleybol hakemliği için kursa katılabilecekler. Liseden mezun olduklarında yine ellerinde yapabilecekleri bir işi olmuş olacak. Spora olan hayranlıklarını da perçinlemiş olacağız."

Üstündağ ve Durmuş, daha sonra kentteki lise öğrencilerine "voleybol hakemlik sertifikası" kazandıracak iş birliği protokolünü imzaladı.



