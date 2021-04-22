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Gündem Lise öğrencileri efsanevi yılan oyununu böyle oynadı
Gündem

Lise öğrencileri efsanevi yılan oyununu böyle oynadı

Çin’de lise öğrenciler, teneffüste gelip efsanevi “yılan” oyununu canlandırarak eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:15:00 -

Çin’de bulunan Xinzhou Lisesi öğrencileri, teneffüsü eğlenceye çevirdi. Okuldaki 3 binden fazla öğrenci bir araya gelip efsanevi “yılan” oyununu canlandırdı. Önce mobil oyundaki gibi hedefe adım adım yaklaşan öğrenciler, daha sonra her hedefi tamamladıklarında dev bir yılana dönüştü. Öğrencilerin eğlenceli oyununu, diğer öğrenciler ve öğretmenler dakikalarca izledi.

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