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Lise öğrencileri diyaliz hastalarına moral verdi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan müzik grubu, Salihli Devlet Hastanesi diyaliz merkezinde tedavi gören hastalar için moral konseri düzenledi.

01 Mart 2019 Cuma 15:31
Lise öğrencileri diyaliz hastalarına moral verdi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan müzik grubu, Salihli Devlet Hastanesi diyaliz merkezinde tedavi gören hastalar için moral konseri düzenledi.


Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müzik öğretmenleri Şebnem Coşkun ve Murat Uslu eşliğinde öğrencilerin katılımıyla Salihli Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde haftanın 4 günü tedavi gören hastalar için mini konser düzenlendi.


Etkinliğe diyaliz hastalarının yanı sıra Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Sinem Oğuz, Başhemşire Neslihan Erdoğan, Başhemşire Yardımcısı Nuray Öztamahkar ile Diyaliz Merkez Doktoru Müge Düzenli Akbulak da katıldı.


Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Sinem Oğuz, “Hastalarımızın daha rahatlamış ve huzurlu olmaları hayata daha mutlu ve sevgi dolu bakmalarını istiyoruz. Bu etkinliğe katkıda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.


Diyaliz Merkezi Sorumlu Doktoru Doktor Müge Düzenli Akbulak ise, “Hastalarımızla haftada 3 veya 4 gün saatlerce beraberiz. Onlarla aile bireylerimiz kadar yakınız. Onlar çok hassas, çok kırılgan ve sürekli morale ihtiyaçları var. İdarecilerimiz zaman zaman onlara moral vermek amacıyla değişik etkinlikler düzenliyor. Bugün öğretmen ve öğrenciler yaptıkları müzikle bizleri çok mutlu ettiler” diye konuştu.


Öğrenciler İlayda İnceman, Nevin Kavas, Görkem Kaçar, Zeynep Atay ve Ayşegül Ay’dan oluşan koronun merkezdeki etkinliklerine belirli aralıklarla devam edecekleri açıklandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:31
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