Lise nakilleri ne zaman başlayacak? 2021 liseler arası nakil ne zaman başlayacak?

MEB 2021 lise nasıl başvuru tarihleri nakil yapacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınladı. 2021 LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte lise nakil başvuru tarihleri de belli oldu. 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Lise nakilleri nasıl yapılacak?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS 2021 nakil başvuruları ne zaman?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 ve 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavzu için tıklayın