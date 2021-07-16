Lise nakileri ne zaman başlayacak? 2021 LGS nakil başvurusu ne zaman? 2021 lise nakil başvurusu nasıl yapılacak?

2021 LGS nakilleri ne zaman? Temmuz’da başlayan 2021 LGS tercihleri 16 Temmuz’da sona eriyor. LGS lise tercih süreci devam ederken lise nakil işlemleri de öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Lise 1. ve 2. nakil işlemleri 2021 ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) liselere yerleştirme ve nakil işlemlerine dair takvimi paylaştı. 16 Temmuz'da LGS kapsamındaki yerleştirme işlemleri sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla 1. Nakil dönemi başvuruları alınmaya başlayacak. LGS lise birinci nakil tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacak. Nakil sonuçları 2 Ağustos 2021'de ilan edilecek.

LGS lise nakilleri ne zaman?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

LGS 2021 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2021 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı da lise tercihinde bulunan öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Lise nakil başvurusu nasıl yapılacak?

2021 LGS nakilleri nasıl yapılacak? İki dönemde gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. ve nakil işlemlerine dair takvimi paylaştı.