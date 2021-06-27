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Eğitim Lise LGS yüzdelik dilimleri lise puanları | LGS lise kontenjanları nereden açıklanacak?
Eğitim

Lise LGS yüzdelik dilimleri lise puanları | LGS lise kontenjanları nereden açıklanacak?

LGS yüzdelik dilimleri 2021 | LGS 6 Haziran 2021’de yapıldı. Lise sınavına girenler, yüzdelik dilimlerin kontenjanların ne zaman nereden açıklanacağını merak ediyor. LGS kontenjanları 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-27 16:39:00 -
Lise LGS yüzdelik dilimleri lise puanları | LGS lise kontenjanları nereden açıklanacak?

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran 2021’de LGS’ye girdi. Sınava girenlerin gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihte. LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan soru ve cevap anahtarıyla alacakları tahmini puanları hesapladı ve okullar hakkında araştırmaya başladı. Peki, lise kontenjanları belli mi?

Lise LGS yüzdelik dilimleri lise puanları |  LGS lise kontenjanları nereden açıklanacak?

Lise kontenjanları LGS başvuru kılavuzunda yer alıyor. Okulların yüzdelik dilimleri ise sonuçların ardından açıklanacak tercih kılavuzunda yer alacak. Öğrenciler LGS sonuçlarına ve tercih kılavuzuna ise 'meb.gov.tr' üzerinden ulaşabilecek.

LİSE KONTENJANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS cevapları 2021
LGS cevapları 2021

Eğitim

LGS cevapları 2021

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