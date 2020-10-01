Lise ders kitabında Almanya haritası için beğeni toplayan düzenleme

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Yıllarca batılı zihniyet tarafından hazırlanan ders kitapları, Yeni Türkiye'de ahlaka uygun içeriklerle yayınlanıyor. Bu doğrultuda, lise ders kitaplarında yer alan Almanya haritası için de büyük beğeni toplayan bir değişiklik yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Almanca ders kitabının yeni baskısında Almanya'yı simgeleyen semboller arasında bulunan bira, şarap kadehi, festival gibi yüce dinimiz İslam'a ve ahlaka mugayir simgeleri kaldırdı.

Almanca ders kitabının girişindeki, "Araştırın. Almanya hakkında hangi bilgileri buldunuz? Sonuçları sınıfınızda tartışın" yazısının bulunduğu haritada, Almanya hakkındaki alkol merakı gibi bazı gerçekler sembolize edilmişti. Bu yıl, bu semboller arasında, geçen yıllarda yer alan gereksiz semboller kaldırıldı. Haritada, Münih kentinin üzerinde bulunan bira sembolü, Hamburg ve Hannover arasındaki bira şişesi ve Berlin'in üzerinde yer alan kadeh ve sözde bira festivali görselleri kaldırıldı.

Sözcü'yü rahatsız etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu uygulaması büyük beğeni toplarken, Sözcü gibi gayri milli yayın organları İslam'a ve ahlaka mugayir bu ifadelerin kaldırılmasına tepki gösterdi. Sözcü paçavrası, söz konusu gelişmeyi, "Milli Eğitim Bakanlığı kadehi kırdı!" başlığıyla duyurdu.