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Lise atölyesinde korkunç patlama! 4 öğrenci yaralı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nin Metalürji atölyesinde meydana gelen patlamada, 4 öğrenci yaralandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
Lise atölyesinde korkunç patlama! 4 öğrenci yaralı

Kayseri'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana yaşandı. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi.

Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:58
  1. Kayseri
  2. Melikgazi ilçesi
  3. Mimar Sinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi
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  5. atölyede patlama
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  7. yaralılar var

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