Lise 2. sınavlar iptal mi? Lise ikinci sınavlar yapılacak mı? Lise ikinci sınavlar ne zaman?

Liselerde 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Korona salgını öğrencileri de mağdur etmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle bir kısım öğrenciler yüz yüze eğtim görürken illerin risk durumuna göre de öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Birinci dönem lise sınavları salgın nedeniyle yapılamamıştı. 15 Şubat’ta köy okulları 1 Mart itibariyle de tüm illerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavları 8 Mart’ta yapılmaya başlandı. Birinci dönem yapılamayan sınavlar ikinci dönem birinci sınavı 26 Mart’a kadar devam edecek.

Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (Lise 1. dönem sınav sonuçları)

Lise birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Lise 2. sınavları ne zaman yapılacak?

Lise 2. sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2. sınavları yapılacak mı? Birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Lise 2. sınavları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığı sınavların iptalinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Konuya ilişkin herhangi bir değişiklik olursa haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.