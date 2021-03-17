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Eğitim Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Eğitim

Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Liselerde ilk dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler 2. dönem sınavları hakkında araştırma yapıyor. Kademeli normalleşme sürecinde düşük, orta ve yüksek riskli illerde okullarda kısmen eğitim başladı. Peki, Liselerde 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 18:17:00 -
Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, düşük, orta ve yüksek riskli illerde başlayan yüz yüze eğitim ve sınavların detaylarını paylaşmıştı. Türkiye'nin koronavirüs risk haritasının belli olmasının ardından binlerce öğrenci "Liselerde ikinci sınav olacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre; Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.'' denildi.

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