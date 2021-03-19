Lise 2. dönem 1. sınavları ne zaman? Lise sınavları iptal mi?

15 Şubat’ta Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı köy okulları ve ana okulları yüze yüze eğitime başladı. 1 Mart'tan itibaren ise illerin risk durumuna göre, mavi ve sarı renkli illerde tüm sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, turuncu ve kırmızı renkli illerde ise ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başladı, diğer sınıflar bu illerde uzaktan eğitime devam ediyor.

Lise sınavları 2. dönem birinci sınav tarihi

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere seslenerek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır.” demişti. Dolayısıyla lise 2. dönem birinci sınavların iptali şuan için söz konusu değil.