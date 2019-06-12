Lisanssız elektrik üretiminde aslan payı güneşin

ANKARA (AA) - Türkiye'de tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan lisanssız elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 170,92 artışla 8 milyon 212 bin megavatsaate ulaştı. Bu üretimin yaklaşık yüzde 95,71'i güneş enerjisi sistemlerinden sağlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu"na göre, lisanssız elektrik piyasasında geçen yıl tüm kaynak türlerinde üretim artışı gerçekleşti.

Lisanssız elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 170,92 artarak 8 milyon 212 bin megavatsaate yükseldi. Bu miktar, 2017'de 3 milyon 32 bin megavasaat seviyesindeydi.



Lisanssız elektrik üretim artışında güneş enerjisi santralleri başı çekti. Söz konusu üretimin yüzde 95,71'i güneş enerjisinden geldi. Geriye kalan üretimin yüzde 2,51'i biyokütle, yüzde 1,36'sı rüzgar ve yüzde 0,42'si ise hidroelektrikten elde edildi.



- Güneş ve rüzgarda önemli artış



Türkiye'de güneş enerjisinden lisansız elektrik üretimi 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 177 artarak 7 milyon 859 bin megavatsaate yükseldi.

Lisanssız elektrik üretiminde güneşten sonra en yüksek paya sahip olan biyokütleden lisanssız elektrik üretimi yüzde 48,49 artışla 205 bin 901 megavatsaate çıktı.

Söz konusu dönemde rüzgar enerjisinden lisanssız üretilen elektrik miktarı ise yüzde 203 artışla 111 bin 990 megavatsaate ulaştı.

