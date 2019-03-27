Lisanslı elektrik üretimi ocakta azaldı

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalışla 25 milyon 623 bin megavatsaat oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun “2019 Ocak Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 21,4’ü doğal gaz, yüzde 21,3’ü barajlı hidrolik, yüzde 19,9’u ithal kömür, yüzde 13,9’u linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş ve sıvılaştırılmış doğal gaz izledi. Lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 azalışla 25 milyon 623 bin megavatsaate düştü. Ocakta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 43 milyon 787 bine ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalışla 19 milyon 218 bin megavatsaate geriledi.