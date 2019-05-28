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Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,41 azalışla 23 milyon 892 bin megavatsaate geriledi - Bu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 2,6 artarak 44 milyon 16 bine ulaştı

28 Mayıs 2019 Salı 09:22
Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,41 azalışla 23 milyon 892 bin megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mart Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 21,28'i barajlı hidrolik, yüzde 18,51'i ithal kömür, yüzde 18,21'i doğal gaz, yüzde 15,72'si linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş ve sıvılaştırılmış doğal gaz izledi.

Lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,41 azalarak 23 milyon 892 bin megavatsaate düştü.

Mart sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,90 artışla 83 bin 488 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,65'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,65'i barajlı hidroelektrik, yüzde 11,8'i de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

- Faturalanan tüketim miktarı azaldı

Martta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 44 milyon 16 bine ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,22 azalışla 18 milyon 710 bin megavatsaate geriledi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42,09'u sanayi, yüzde 28,71'i ticarethane ve yüzde 25,34'ü de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketim de tarımsal sulama ve aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:22
  1. elektrik
  2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  3. İhracat
  4. ithalat
  5. lisanslı elektrik üretimi
  6. tüketim
  7. üretim

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