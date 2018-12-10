Lisanslı depo desteklerinde süre uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünlere yönelik ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatları 31 Aralık 2018 mesai saati bitimine kadar uzattı. Bakanlığın yayımladığı tebliğe göre Tarım Bilgi Sistemi (TBS) üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne ve icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 28 Şubat 2019 mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.