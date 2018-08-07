Lipedema nedir? Nasıl tedavi edilir?

LİPEDEMA NEDİR?

Lipedema, kadınların yaklaşık yüzde 11 ini etkiler. Yağ anormal bir şekilde deri altında, genelde kalçalarda ve bacaklarda biriktiğinde oluşur. İlk başta estetik bir sorun olarak karşınıza çıksa bile, ağrı ve diğer sorunlara neden olacak şekilde ilerleyebilir.

Lipedemanın nedeni bilinmiyor, ama doktorlar dişilik hormonlarının bir rolü olduğundan şüpheleniyorlar. Bu kuşkunun nedeni, sorununun çoğunlukla kadınları etkilemesi ve ergenlikte, hamilelik sırasında, bir jinekoloji ameliyatı sonrasında ve menopoza yakın zamanlarda başlaması veya kötüleşmesidir.

Bilim adamları, aynı zamanda genlerin de işin içinde olduğuna inanıyorlar, çünkü bu sorunu yaşayan birçok kadının aynı sorunu yaşayan aile büyükleri var.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lipedemanın tipik belirtileri, çoğunlukla alt bacakların hassasiyete ve kolay yaralanmaya neden olacak şekilde orantısız olmasıdır. Örneğin vücudun üst yarısının bedeni 38 iken, alt yarısının bedeni 44 olabilir.

Sorun ilerledikçe yağ birikmeye devam eder ve vücudun alt yarısı ağırlaşır. Zamanla genişleyen yağ hücreleri, normalde vücut sıvı düzeyini dengeleyen ve enfeksiyona karşı koruyan lenf sistemi kanallarını tıkar. Bu tıkanma, lenfödem denen sıvı birikmesine yol açacak tarzda, lenf sıvısının düzgün bir şekilde atılmasına engel olur.

Eğer tedavi edilmezse lenfödem, enfeksiyon, yaraların iyileşmesinde gecikme, fibrozis denen yara benzeri doku gelişimi ile bacaklarda işlev kaybı gibi sorunlara neden olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Maalesef diyet ve egzersiz, lipedemaya neden olan yağı azaltmıyor. Diyet ve egzersiz yapmak üst tarafınızı daha da inceltirken, sorunlu olan alt bölgenizdeki yağı değiştirmiyor.

Lipedema için ameliyat olmak da etkili olmuyor. Obezite tedavisi olan lipedemalı obez kadınlar, çoğunlukla belden yukarısındaki yağı verirler. Yağ aldırma ise mantıklı bir çözüm olarak görünebilir, çünkü deri altındaki yağı yok etmek için tasarlanmış bir işlemdir. Fakat uzmanlar, bacakların görünüşünü düzeltecek kadar yağı almanın ölüme kadar götürebileceğine dair uyarıyorlar.

Lipedemadan kaynaklanan aşırı yağ birikimini gidermenin hiçbir yolu olmamasına rağmen, kompleks dekonjestif tedavi denen bir tedavi, ağrı veren belirtileri geçirebilir. Kompleks dekonjestif tedavi şunları içerir:

Manuel lenf drenajı. Tıkalı yerlerdeki lenf akışını, toplardamar sistemine boşaldığı sağlıklı kanallara yönlendirerek hafif, ritmik pompalama hareketleri kullanan bir tür masaj uygulamasıdır. Bu ağrıyı geçirmeye ve fibrozisi önlemeye yardımcı olur.

Sıkıştırma. Esnek bandajların, üzerinize tam oturan külotlu çorapların veya taytların kullanımı şiş bacaklardaki doku basıncını arttırır ve sıvının yeniden birikmesini azaltır.

Egzersiz. Sıvı birikmesini azaltmaya, hareketi arttırmaya ve vücudun işlevlerini sürdürmeye veya düzeltmeye yardımcı olur.

Titizlikle yapılan cilt ve tırnak bakımı. Yaralanma ve enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.