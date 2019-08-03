0553 313 94 23

Lionel Messi’ye milli takımdan 3 ay men cezası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Copa America aleyhinde yaptığı açıklamalardan dolayı 3 ay milli takımdan men cezası verdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
Lionel Messi’ye milli takımdan 3 ay men cezası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Copa America aleyhinde yaptığı açıklamalardan dolayı 3 ay milli takımdan men cezası verdi. Messi, ayrıca 50 bin Dolar para cezasına çarptırıldı.


CONMEBOL, Copa America’da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin cezasını açıkladı. Konfederasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada, Messi’nin 3 ay boyunca Arjantin Milli Takımı’nın maçlarından men edildiği duyuruldu. Barcelonalı futbolcu, 3 ay boyunca Arjantin’in resmi ve özel maçlarında forma giyemeyecek. Messi ayrıca 50 bin Dolar da para cezası ödeyecek.


32 yaşındaki futbolcu, Şili ile oynadıkları üçüncülük karşılaşmasının ardından madalya törenine de katılmamıştı. Messi, maçın ardından sonra yaptığı açıklamada, "Turnuvanın Brezilya’nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim" demişti.


Messi ayrıca Şili ile oynanan müsabakada Gary Medel ile kavga etmiş ve kırmızı kart görmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    1. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    2. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    3. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    4. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    5. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    7. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    8. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    9. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    10. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    11. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    12. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    13. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    14. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    15. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    16. İzmir'de orman yangını
    17. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    18. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    19. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    20. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    21. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    22. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    23. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    24. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    25. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    26. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    27. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    28. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    29. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    30. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı