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Spor Lionel Messi'nin havasını aldılar
Spor

Lionel Messi'nin havasını aldılar

Alman temsilcisi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında PSG'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. PSG'nin umutlarını 61. dakikada Chuopo-Moting'in attığı gol yıktı ve 89. dakikada Gnabry'nin golüyle Bayern Münih galibiyeti ve turu kesinleştirdi. Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi ve takım arkadaşları ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalamadan elendiler.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 02:51:00 -
Lionel Messi'nin havasını aldılar

Devler Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, PSG'yi 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Lionel Messi ve arkadaşları, çeyrek finali göremeden havlu attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Alman temsilcisi Bayren Munih ile Fransız ekibi PSG kozlarını paylaştı. İlk maçta Fransa'da 1-0 kazanan Bayern Münih, kendi evinde de galip geldi.

İkinci maçta da Bayern

Alman devi, seyircisi önünde PSG'ye izin vermedi. 61'de Chuopo-Moting'in kaydettiği gol, PSG'nin umutlarını yıktı. 89'da Gnabry'nin attığı golle galibiyet ve tur kesinleşti.

Çeyrek finali göremedi

Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gittiği PSG'de bu sezon da hüsranı yaşadı. Arjantinli star ve arkadaşları çeyrek finali göremeden Devler Ligi'ne havlu attı.

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