Lionel Messi'nin cezası belli oldu
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Conmebol, ülkesi Arjantin'in Copa America'da Şili'yi 2-1 yendiği üçüncülük maçının ardından kendilerini yolsuzlukla suçlayan ve ödül törenine katılmayan Lionel Messi'ye para cezası verdi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, ülkesinin Copa America'daŞili'yi 2-1 yendiği üçüncülük maçının ardından basın mensuplarına verdiği demeçte "Kupa, Brezilya'nın kazanılması için düzenlenmiş. Bu yolsuzluğun bir parçası olmamak için madalya töreninde yer almadım." ifadelerini kullanmıştı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Conmebol ise Messi'nin bu açıklamalarını cezasız bırakmadı.
Conmebol'dan yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcunun söz konusu yorumları nedeniyle 1500 dolar para cezasına çarptırıldığını ve aynı maçta Beşiktaşlı Gary Medel'le kavga ettikten sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldığı için de 1 maçtan men edildiğini duyurdu.
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