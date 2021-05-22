Lionel Messi'den flaş itiraflar

Barcelona'da sözleşme Haziran ayının sonunda sona erecek olan ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu Lionel Messi kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Arjantin basınından Ole'ye röportaj veren Messi, kariyerinin ilk yıllarıyla ilgili, "Barcelona'ya imza atma kararı zordu. Bunu düşünmek için fazla zamanım olmadı. Rosario'dan ayrıldığımda hep ağlıyordum, her zaman yaptığım şeyi yapmaya devam etmek için Barcelona'ya geri dönmek istiyordum ama sahip olduğum her şeyi bırakmak bana pahalıya patladı ve en az altı ay daha geri dönmeyeceğimi biliyordum. İletişim kurmak gerçekten zor olduğu için birçok arkadaşımı kaybettim. Şimdi 13-14 yaşındakilerin cep telefonu var ama benim zamanımda öyle değildi. Mesafe yüzünden birçok arkadaşımla konuşmayı bıraktım" ifadelerini kullandı.

"Onların formasını almayı isterdim"

Kariyerinde duyduğu pişmanlıklardan da bahseden 33 yaşındaki futbolcu, "İlk başladığımda oynadığım oyunculardan forma istemediğim için üzgünüm. Örneğin Ronaldo (Brezilyalı) ve Roberto Carlos... Bugün onların formalarına sahip olmayı çok isterdim" dedi.

"Kral Kupası zaferi dönüm noktası oldu"

Messi, bu sezon kazandıkları İspanya Kral Kupası ile ilgili ise, "Gerçek şu ki, son Kral Kupası kulüp için özeldi. Tatminkar olmayan sonuçlar ve unvanlardan dolayı keyif alamadığımız birkaç yıl yaşadık. Birçok yeni oyuncuyla çok genç bir soyunma odasına sahibiz ve soyunma odası için bu Kral Kupası çok önemli bir dönüm noktası oldu" şeklinde konuştu.