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Lionel Messi, futbolu bırakıyor

İspanyolların dünya devi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbolu bırakacağı tarihi açıkladı. Messi, "Sözleşmem sona erene kadar futbol oynayacağım" dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:52
Lionel Messi, futbolu bırakıyor

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferini yorumladı ve futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı.

"JUVENTUS, ŞAMPİYONLAR LİGİNİN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

Cristiano Ronaldo'suz Real Madrid'i değerlendiren Messi, "Cristiano Ronaldo'nun yokluğu Real Madrid'i daha güçsüz yapmıyor ama Juventus, Şampiyonlar Liginin en büyük favorisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Messi, "Dürüst olmam gerekirse Juventus'a gittiğini duyunca çok şaşırdım. Onu Madrid'in dışında düşünmezdim." diyerek sözlerini sürdürdü.

"FUTBOLCULAR PARA İÇİN KARİYERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Arjantinli süperstar, "Bugünlerde futbolcular, bir kulübe bağlı kalmaktan ziyade, daha çok para için kariyerlerini sürdürüyorlar." yorumunu yaptı.

MESSI, 34 YAŞINDA BIRAKABİLİR

2021'e kadar kontratı olan ve kontratı bittiğinde 34 yaşına gelecek olanLionel Messi, "Bu sözleşmem sona erene kadar futbol oynayacağım. Ardından kulüp ile oturup konuşacağız ve futbola devam edip etmeyeceğimi düşüneceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:52
  1. Barcelona
  2. Lionel Messi
  3. Messi
  4. Real Madrid
  5. Juventus
  6. Cristiano Ronaldo

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