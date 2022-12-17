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Spor Lionel Messi final öncesi kaşıdıkça kaşıyor!
Spor

Lionel Messi final öncesi kaşıdıkça kaşıyor!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Arjantin ile muhteşem bir atmosferde final oynayacaklarını ve maçın sonunda bir takımın formasına üçüncü yıldızı ekleyeceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Messi, Arjantinli taraftarları bir hayli gaza getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 18:00:00 -
Lionel Messi final öncesi kaşıdıkça kaşıyor!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Arjantin ile muhteşem bir atmosferde final oynayacaklarını ve maçın sonunda bir takımın formasına üçüncü yıldızı ekleyeceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Messi, Arjantinli taraftarları bir hayli gaza getirdi.

Fransa'nın Teknik Direktörü Deschamps, 2022 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, "Festival gibi bir atmosfer olacak, çok tutkulu taraftarları var. Takımlarını beklediğiniz gibi destekliyorlar. Ama rakiplerimiz yarın tribünde değil sahada olacak ve maçın sonunda sadece bir tarafın formasına üçüncü yıldız eklenecek." ifadelerini kullandı.

MESSI SOSYAL MEDYA HESABINDAN CEVAP VERDİ

Deschamps'ın bu açıklamasından dakikalar sonra Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Messi, Arjantinli taraftarları gaza getirdi. Lionel Messi, "Ben hazırım. Haydi Arjantin." temalı bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafa kısa süre içinde 6 milyondan fazla beğeni geldi.

 

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