“LinkedIn” de temsilci atayacağını bildirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren “LinkedIn’in de Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdi.
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete’de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.