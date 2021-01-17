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Ekonomi “LinkedIn” de temsilci atayacağını bildirdi
Ekonomi

“LinkedIn” de temsilci atayacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren “LinkedIn’in de Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:57:00 -
“LinkedIn” de temsilci atayacağını bildirdi

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete’de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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