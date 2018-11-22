Limonu mutlaka dondurun!

Donmuş limon, bu sağlıklı meyvenin sağladığı tüm özelliklerden faydalanabileceğimiz oldukça etkili bir tekniktir.

Donmuş limon terapisinin büyük sırrı limonun sağlığımız için son derece faydalı olan leziz kısmını kullanabilmesidir. Neresidir orası? Çöpe attığımız kabuğu!.

Öncelikle, neden donmuş limon sağlığı demekteyiz onu açıklayalım: Kanser hastası çoğu insan bunu kemoterapi seanslarının “tamamlayıcısı” olarak kullanıyor..

Sebebi ise limonun kötü huylu hücrelerle savaşan ve doğal savunmayı koruyan antioksidan özelliğidir. Kanser hastaları, bildiğiniz gibi, bağışıklık sistemlerine ciddi bir şekilde saldıran son derece agresif tedaviler görürler.

Kalkıp şimdi %100 etkili bir kanser tedavisi olduğunu söylüyor değiliz fakat tamamlayıcı bir yöntemdir.

Donmuş limonun kanser önleyici gücü, limonun tek faydası değildir.

Kabuk doğal vitamin hazinesi

Limon kabuğunun içinde suyunun en az 10 katı fazla vitamin bulunmaktadır. Bu şifalı meyvenin en büyük faydasının dış katmanında saklı olması ve kabuğunu genelde attığımız için bu özelliklerden fayda alamamamız da oldukça ilginçtir.

Pektin, C vitamini, flavonoidler ve hücre oksitlenmesini yavaşlatabilen 22’den fazla bileşen kabukta!

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve korur. Bu harikadır. Klasik soğuk algınlığı, enfeksiyon, grip gibi birçok günlük hastalıkla savaşır. Limonu, meselâ limon kabuğu çayı gibi farklı şekillerde hazırlayan birçok insan vardır ancak limonu pişirdiğimizde özelliklerinini %40’ını kaybettiğini bilmelisiniz. Diğer yandan, limonu dondurmuşsak bütün faydalarını saklamış oluruz ve son derece lezzetli olması da cabası!

Beslenme uzmanlarına göre, her gün 75 gram limon tüketerek sağlıklı bir şekilde kilo vermemiz mümkün.

Donmuş limon nasıl hazırlanır?

Yapmanız gereken tek şey tüm bir gün boyunca 2 limonu dondurucuda bekletmek. Bazıları önceden limonu iki veya üç parçaya bölerler, bu sayede sonradan rendelenmesi daha kolay olur. Ancak limonu bir bütün olarak dondurmanızı tavsiye ederiz.

Meyveli-yoğurt

Limonlar tamamen donduktan sonra rendeleyin. Nefis kokusu burnunuza hemen gelecek!

Yoğurdun içine donmuş rendelenmiş limondan bir kaşık atın. Rendelenmiş limon, salatanızda, ıspanak, fındık, beyaz peynir, birkaç parça somon, ve birkaç çeri domatesle beraber pek güzel olur.

Yeşil çay gibi doğal çayların içine de ekleyebilirsiniz.