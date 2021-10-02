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Kadın - Aile Limonlu Şeker Kurabiye
Kadın - Aile

Limonlu Şeker Kurabiye

Mis kokusuyla, tam kıvamında limonlu kurabiye tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:42:00 -
Limonlu Şeker Kurabiye

Mis kokusuyla, tam kıvamında limonlu kurabiye tarifi.

Malzemeler
Çeyrek çay bardağı sıvı yağ
• 1 adet yumurta
• 1 bardaktan az toz şeker
• 1,5 su bardağı un
• 1 paket hamur kabartma tozu
• 1 limonun kabuğu rendelenmiş
• Limon suyu
• 1 paket şekerli vanilya

Tarifi nasıl yapılır?

Limon kabuklarını ve toz şekerleri bir kapta karıştıralım. Un hariç diğer malzemeleri ekleyelim. Şekerler eriyene kadar karıştıralım. Devamında un ekleyip yoğuralım. Hamurun kıvamı ele yapışmalı eğer gerekli kıvamı yakalayamadıysanız un ekleyebilirsiniz. Yapmış olduğumuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Toz şekere bulayıp tepsiye dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirelim. Kokusu ve lezzetine doyamayacağınız limonu kurabiye hazır. Afiyet olsun

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