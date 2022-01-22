Limonlu parfe tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Limonlu parfe tarifi

Yapımı için malzemeler

1 kutu krem santi

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 yumurta

2 adet limon

1 vanilya

1 paket burçak bisküvi

Limonlu parfe tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle süt ile krem şantiyi çırpın ve hazırlanan sosu buz dolabına dinlendirmeye alın. 2 yumurtanın beyaz ve sarısını ayrın. Yumurtanın akını 1 su bardağı şeker ve vanilya ile çırpın. Ardından limonların suyunu sıkın ve kabuğunu rendeleyip hem suyunu hem kabuklarını yumurta sarısı ile çırğın. Krem şantiyi buz dolabından çıkarın, yumurta aklarını ve sarılarını krem şantiye ilave edip çırpmaya devam edin. Bisküviyi mutfak robotundan geçirin. Borcama bisküvilerin yarısını koyun ve eşit seklide yayın. Krem şantili karışımı bisküvilerin üzerine dökün. Kalan bisküvileri de üzerine serpin ve derin dondurucu da 3- 4 saat dondurun. Servis yaparken rahat kesilmesi için 10 dakika tezgahta bekletebilirsiniz. Üzerini istediğiniz meyve ya da Hindirstan cevizi gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Diğer tavsiye tarifimiz; Portakallı parfe

Portakallı parfe nasıl yapılır? Portakallı parfe tarifi, yapılışı

Portakallı parfe malzemeler

1 tane portakal

2 çay bardağı toz şeker

3 yumurta

2 poşet (1 kutunun içindeki 2 poşet) krem şanti

1, 5 su bardağı süt

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı kırılmış ceviz

Üzeri için :

Çikolata sos

Portakallı parfe nasıl yapılır?

2 poşet toz krem şantiyi, sütle iyice çırpıp dolaba koyuyoruz. Yumurta ve şekeri de iyice çırpıyoruz. Portakalı, kabuğunu iyice yıkayıp suyunu sıkıyoruz, kabuğunu da rendeliyoruz. Dondurucuya koyduğumuz krem şantiyi çıkartıp, çırpılan şekerli yumurtayı, ceviz, damla çikolatayı, portakal suyu ve kabuğu, yani bütün malzemeyi krem şantinin üzerine dökerek kaşıkla karıştırıyoruz.

Buzdolabı poşetini yan ve alt tarafından keserek açıyoruz. Açtığımız poşeti, parfeyi dökeceğimiz kalıbın içine yerleştiriyoruz. Karışımı kalıba döküp, üzerini kaşıkla düzelterek, tekrar dondurucuya koyup donduruyoruz. 4-5 saat buzlukta donmalı. Çikolata sosu küçük bir tencereye koyarak 1 çay bardağı sütü üzerine döküp iyice karıştırıyoruz.

Ocağı yakıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Arada karıştıraraktan soğumasını sağlıyoruz. Donan parfeyi dondurucudan çıkartıp, düz bir tabağa ters döndürerek üzerindeki buzdolabı poşetini çıkarıyoruz. Üstüne, çikolata sos veya benmari usulüyle eritilen çikolata dökerek yani gönlünüzce süsleyip dilimleyerek servis ediyoruz.