Limonlu kek tarifi nasıl yapılır? Nefis, kolay tarif

Limonlu kek tarifi

Yapımı için malzemeler

2,5 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 adet limon

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Limonlu kek tarifi nasıl yapılır?

Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ilave edip birkaç dakika çırpın. Süt, sıvı yağı ve 4 yemek kaşığı limon suyunu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Daha sonra kabartma tozu, vanilya ve unu yavaş yavaş ekleyip çırpın. En son rendelenmiş limon kabuğunu da ilave edip karıştırın. Kekinizin hamuru cıvık olursa bir miktar daha un ekleyebilirsiniz. Kek hamurunuzu önceden yağladığınız fırın kabınıza dökün ve eşit bir şekilde yayın. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Üzeri kızaran kekin içini de kürdanla kontrol edin ve pişmişse fırından çıkarın. Afiyet olsun.

Limonlu pofuduk kek nasıl yapılır? Kolay tarif

Yumurta ve toz şekeri krema kıvamını alana kadar çırpın. Sırasıyla süt, ayçiçek yağı ve limon suyunu ilave edin 5 dakika daha çırpın. Un, kabartma tozu, vanilya ve limon-mandalina kabuklarını ekledikten sonra iyice karıştırın. Kek kalıbına aktarın ve 170 derecede ısıtılmış fırında 30-40 dakika kadar pişirin

Limonlu kek çeşitleri neler

Limonlu kekin çok çeşidi vardır. Sade görünümlü limonlu kek, beyaz çikolata sosu ile servis edilen limonlu kek, mısır unlu limonlu kek, haşhaşlı limonlu kek sayılabilir. Limonlu brownie kek, limonlu puf kek, limonlu irmikli kek, limon soslu muffin kek, limonlu tart kek, zencefilli limonlu kek gibi birçok varyasyon bulunuyor.