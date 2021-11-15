Limonlu kek tarifi, nasıl yapılır? Kolay limonlu kek tarifi

Hafif ve lezzetine büyükten küçüğe herkesin severek bayılacağı bir tarif.

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağı (300-350 gram) un

1 adet limon

Yapılışı

Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Limonun kabuğu rendenin küçük kısmı ile rendelenir. İçinin suyu sıkılır. Yumurtanın üzerine süt, limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ ve vanilya eklenir ve karıştırılır. Son olarak un ve kabartma tozu elenerek hamura ilave edilir. Kek hamuru yağlanmış kalıba dökülerek 170 derece fırında 45 dakika kadar pişirilir. Kekin üzerine pudra şekeri serperek ve limon kabukları ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…