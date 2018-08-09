Limonlu çayın faydaları nelerdir?

Limonlu çay yüksek oranda antioksidan içerir.

C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır.

Sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlar.

Vücuttan toksinlerin dışarı atılmasına yardım eder.

Mideyi sakinleştirici etkisi vardır.

Zihinsel ve bedensel yorgunluğa karşı iyi gelir.

Soğuk algınlığı tedavisinde iyi bir alternatiftir.

Antiseptik etkisi vardır. Patojen bakterileri temizlemek için tüketilebilir.

Düzenli olarak limonlu çay içmek kabızlık ve ishale iyi gelir.

Magnezyum, kalsiyum, fosfor, potasyum gibi mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu etkisi ile karaciğerin temizlenmesini, safranın ise vücut dışına kolaylıkla atılmasını sağlar.