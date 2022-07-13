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Kadın - Aile Limonata tarifi, nasıl yapılır? Mis gibi ev limonatası yaza damgasını vuracak
Kadın - Aile

Limonata tarifi, nasıl yapılır? Mis gibi ev limonatası yaza damgasını vuracak

Ev yapımı içecek tarifleri ilginizi çekiyorsa, ve geleneksel limonata tarifinden farklı bir tarif istiyorsanız size hem lezzeti hem de rengiyle çok hoşunuza gidecek tarif öneriyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-07-13 15:23:00 - 2022-07-13 15:27:33
Limonata tarifi, nasıl yapılır? Mis gibi ev limonatası yaza damgasını vuracak

Limonun sadece suyunu değil kabuklarını da işin içine katıyoruz ki, limon kabuklarının o şahane kokularından faydalanalım. Çok faydalı olduklarını da unutmayalım. Limonata yapmak için limon alırken kabuklarının rendelemeye uygun olmasına dikkat edin. Çok ince ve yumuşak kabuklu olanları tercih etmeyin. Ayrıca tırnağınızla kabuğunu hafifçe kazıyıp kokladığınızda mis gibi kokmalı. Unutmayın limonatamıza nefis limon aromasını kabukları verecek.

Ev yapımı tarif

Malzemeler:
½ su bardağı + 3 çorba kaşığı toz şeker
4 adet kalın kabuklu limon
1 su bardağı su
Sulandırmak icin yeteri kadar su

Yapılışı:

Büyük bir cezvede yarım su bardağı toz şeker ve suyu şekerler eriyene kadar ısıtın. İyice yıkadığınız limonları rendenin ince tarafı ile rendeleyin. Limon kabuklarını kalan şekerle birlikte bir kabın içine alın ve parmaklarınızla ovalayın. Şekerler eriyip kabuğun suyu iyice çıkmalı. Limonların suyunu sıkın ve tüm malzemeleri süzgeçten geçirerek bir araya getirin. Buzdolabında iyice soğutup sulandırarak servis yapın.

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Mis Gibi Ev Limonatası (Yaza Damgasını Vuracak) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet limon
1 adet misket limonu (İsteğe bağlı)
2 adet sıkmalık portakal
2 dal taze nane
1, 5 su bardağı şeker
4 su bardağı sıcak su
5 su bardağı soğuk su

Mis Gibi Ev Limonatası (Yaza Damgasını Vuracak) Tarifi Nasıl Yapılır?

Limonlarımızın ve portakallarımızın kabukları güzelce rendelenir. Püf nokta şudur; rendelerken meyvenin kabuğunun altındaki beyaz dokusu alınmaz. Ayrı bir kapta tüm bu meyvelerin suyu sıkılıp, kabukların bulunduğu kaba dökülür. Taze nane yaprakları ve şekeri ilave edilerek, 2-3 dakika kadar ovulur. Süre sonunda üzerine 4 su bardağı sıcak su ekleyerek, şekerin eridiğini hissedene kadar karıştırılır. Oda ısısına gelene dek bu şekilde bekletilir. Ilındığında üzerine 5 su bardağı daha su eklenir ve 15-20 dakika daha bekletilir. Tüm bu işlemler bittikten sonra; büyük bir süzgeç yardımıyla sürahiye süzülerek alınır. Tüm özünü ve aromasını yakalamış oluyoruz. Buzdolabında soğuyana dek bekletilen limonatamız, servise hazırdır.

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