Limon ve misket limon arasındaki farklar

TAT

Limon, misket limonuna göre daha yüksek şeker içerir. Misket limonu ise, onları kokteyller için ideal yapan acı bir tada sahiptir.

PH FARKI

Her iki limon da asidik olmasına rağmen, misket limonu daha düşük pH değerine sahiptir. Bu da misket limonunu, limona göre daha asidik yapar.

Limonun pH değeri 2,00 – 2,60 arasında, misket limonunun pH değeri ise 2,00 – 2,35 arasındadır.

BENZER İÇERİKLİ BESİN İÇERİRLER

Limon ve misket limonunun besin değerleri arasında fark neredeyse yok gibidir.

İki limon da yaklaşık 40 kalori, 2,8 gram lif ve % 2-3’lük B-9 vitamini içerir.

Limona kıyasla misket limonu daha fazla karbonhidrat ve daha az protein içerir.

Bütün narenciye meyveleri gibi, hem limon hem de misket limonu yüksek bir C vitamini kaynağıdır.

Limonlar potasyum ve folik asit açısından zengindir, misket limonu ise yüksek A vitamini içerir.

İki limon da aynı mineraller ve vitaminleri içerirler ve kansere karşı çok yararlı olan antioksidanlar bakımından zengindirler.

Her iki limon da vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu da iltihap, kanser ve diyabet gibi sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Misket limonu yuvarlak iken limon oval bir şekle sahiptir.