Limon tuzu nedir, limon tuzu nerede kullanılır? Tansiyonu yükseltir mi? sorularının yanında Limon tuzu kılları yok eder mi? sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça sorulmakta. İşte limon tuzuna ilişkin bilgiler.

Sebze ve meyvelerin içeriğinde yer alan ve doğal bir asit olan kimyasal sitrik asitin genel ve en bilinen adı limon tuzudur. Bu asit sebze ve meyvelere ekşi tadı verir. limon tuzunun aslında bir tuz değil, kimyasal yollarla elde edilmiş bir tür asit olduğu söylenilebilir.

Limon tuzu kılları yok eder mi?

İstenmeyen tüy için gidilen lazer epilasyon işlemleriyle birlikte limon tuzu macunu hazırlanarak tüylenme bölgelerine nazikçe masaj yapılırsa, bu karışım kıl köklerini yakar ve kılları inceltir, zamanla dökülmesine vesile olur. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda kılların dökülmeye başladığını görebilirsiniz.

Evde limon tuzu nasıl yapılır? Limon tuzunun faydaları nelerdir?