Limon tuzu ile ütü kireci temizlenir mi? Limon tuzu ile ütünün kireci nasıl temizlenir? soruları ev hanımları tarafından yakından takip edilmekte. Ütü, günlük hayatımızda en çok kullanılan ev aletlerinden biri olup, uğraşması da en az zevk veren ev işlerinden biridir. Bu kadar sıklıkla kullanılan bir alet olan ütü, zamanla kireçlenir ve kirlenir. Peki kireçlenen ütü temizliği nasıl yapılır? Ütüden kireç nasıl sökülür? Buharlı ütü kireç nasıl temizlenir? Limon tuzu kullanarak ütünün kirecini temizlemek oldukça çok kolay. İşte detaylar.

Ütü kireci nasıl temizlenir?

Limon tuzu ile ütü kireci temizliği oldukça pratik. Limon tuzu ve suyu karıştırın, limon tuzu biraz daha fazla olsun. Bu karışım kaynatılarak ütünün su haznesine doldurulur. Ütünüzü şimdi çalıştırın ve 5 dakika boyunca ütünüzün buhar düğmesine basılı tutun ve bu buhar ile kirecin çözüldüğünü ve dışarı atıldığını göreceksiniz. Bu işlem bitince ütünüze temiz su doldurup ütü yapabilirsiniz veya ütünün iç kısmındaki kireçlenme için, çaydanlıkta veya küçük bir tencerede bir miktar limon tuzu ile suyu kaynatın ve ütünün haznesine boşaltın. Ütünün buhar düğmesine birkaç kez basın ve bekleyin. Ütünün içerisinde bulunan kireçli tıkanmış kanallar açılmaya başlayacaktır. Bir sonraki kullanımınızdan önce bu suyu boşaltın.

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