Limon tuzu ile çaydanlık temizliği yapılır mı? Çaydanlık temizliği nasıl yapılır?

Başta reçel olmak üzere onu takip eden limon tuzu turşu yapımı sırasında ve zeytinlere ölçülü bir miktar eklenirse daha uzun süre dayanır. Limon tuzu çamaşır ve bulaşık makinesi temizliği için deterjan olarak kullanılabilir. Peki limon tuzu ile çaydanlık temizliği temizlenir mi?

Çaydanlıklarda sürekli kullanılan suların kireçli çeşme suyu olması nedeniyle, çaydanlıklarda belirli aralıklarla sürekli kireç birikir. Bu kireçlenme ile de hoş bir görüntü ortaya çıkmamakta. Çaydanlıktaki bu kireçlenmeyi temizlemek mümkün. Çaydanlıktaki kireci temizleme için limon ve limon tuzu kullanabilirsiniz. Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir diyenlere kolay yöntemler. Limon tuzu ile çaydanlık temizliği için, kireçlenen çaydanlığınıza bir miktar limon tuzu ve su ekleyip suyu bir süre kaynatın. Kaynamış suyu eğer vaktiniz varsa 1 gün bekletin ve ertesi gün temizleyip durulayın, kireç lekelerinin yok olduğunu göreceksiniz.