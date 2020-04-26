Limon tiyatrosu da CHP işi çıktı

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulunmuş, "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gerçeklerin ortaya çıkması ardından AK Parti Mersin İl Başkanı Cesin Ercik'in şikayeti üzerine savcılık harekete geçti. Dün emniyette ifade veren Cesim Ercik'in şikayeti ile başlatılan soruşturma çerçevesinde Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman gözaltına alındı.

Toraman itiraf etti

Yerel seçimlerde CHP'nin Erdemli'de desteklediği DP'nin İlçe Başkanı Emrah Toraman, ifadesinde kamera arkası görüntüleri telefon ile çekerek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Erdemli Koordinatörü CHP’li Vedat Uzunbağ’a gönderdiğini itiraf etti.

Müftünün karısı rezilliği akıllara geldi

Tüm bu yaşananların ardından, CHP'nin yıllar önce servis ettiği rezil video akıllara geldi. Söz konusu videoda bir kadın, "müftünün karısıyım" diyerek AK Parti'ye ağzına geleni söylemiş ve muhafazakarların AK Parti'yi terk etmeye başladığı algısı oluşturmaya çalışmıştı. Müftü karısı olduğunu iddia eden kadının, CHP Burhaniye eski ilçe başkanı Faruk Cenal'ın eşi; bar işletmecisi Gül Taşlı Cenal olduğu ortaya çıkmıştı. CHP'li Gül Taşlı Cenal, CHP'de aktif görevi olmadığını belirterek, görüntülerin şaka için çekildiğini iddia etmiş ve işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı.